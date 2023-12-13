«Хезболла» атаковала Израиль с позиций у объектов ООН в Ливане

В заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) указывается, что вооруженное крыло шиитской партии «Хезболла» выпустило ракеты на территорию Израиля с позиций, находящихся всего в 130 метрах от объектов миротворческой миссии ООН в Ливане. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно заявлению, это уже второй раз за эту неделю, когда «Хезболла» осуществляет ракетные атаки на Израиль. Одна из ракет была запущена всего в 130 метрах от комплекса ООН, а также были зафиксированы дополнительные запуски ракет в сторону Израиля из этого района.

Израильские вооруженные силы отмечают, что такие действия «Хезболлы» являются систематическим нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для жизни военнослужащих Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

По информации, опубликованной армией, на расстоянии около 150 метров от пусковых установок также находилась школа.

Ранее израильские военные сообщали об обстрелах со стороны Сирии и Ливана. В ответ на это, истребители Израиля нанесли удары по объектам сирийской армии и «Хезболлы».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.