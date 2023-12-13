Российские Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по опорному пункту и местам скопления живой силы украинских войск на Краснолиманском направлении, успешно уничтожив заданные цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

Согласно данным ведомства, при выполнении боевой задачи экипажи бронированных военных самолетов применили неуправляемые авиационные ракеты С-8. При этом атака была совершена с кабрированием на максимально низкой высоте.

«Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил [РФ] уничтожили опорный пункт и живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении», — говорится в заявлении министерства.

Как указано в докладах передового авиационного наводчика, российские самолеты успешно ликвидировали заданные цели. В документах подчеркивается, что полет штурмовиков прошел без непредвиденных ситуаций.

По словам пилота одного из Су-25 с позывным «Умго», после завершения операции штурмовики вернулись на аэродром базирования. Он добавил, что военнослужащие страны «полностью выполнили» поставленную перед ними задачу.

Утром 13 декабря в министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили украинские боевые бронированные машины и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» на Купянском направлении. Удары по местам скопления техники ВСУ нанесли артиллеристы Западного военного округа (ЗВО).

Ранее пилот российского истребителя Су-35 рассказал о тактике самолетов ВСУ в зоне боевых действий.