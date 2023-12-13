ВС РФ уничтожили украинские броневики и САУ «Гвоздика» на Купянском направлении

Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплению техники украинских войск на Купянском направлении. В результате артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) вывели из строя самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и несколько боевых бронированных машин, передает РИА Новости со ссылкой на российское министерство обороны.

Как рассказали в ведомстве, сначала разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на указанном участке фронта. После этого они передали полученные данные в командный пункт, где было принято решение о ликвидации украинской техники.

Согласно информации агентства, в ходе соответствующей операции ВС РФ применили 152-мм самоходную артиллерийскую гаубицу «Акация». При помощи данного комплекса российские военнослужащие поразили боевые бронированные машины и 122-мм САУ «Гвоздика», уточнили в министерстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что после нанесения удара артиллеристы ЗВО сменили место дислокации для предотвращения ответного удара со стороны ВСУ. Кроме того, бойцам ВС РФ надо было восполнить боекомплект.

«Наш экипаж — отличные друзья. Друг с другом уже здесь познакомились. Уже как семья стали. Когда к нам приходит цель, необходимо очень быстро и своевременно выполнить задачу», — отметил заряжающий «Акации» с позывным «Пингвин».

В министерстве добавили, что «Пингвин» был удостоен медали «За храбрость». Военнослужащий получил государственную награду за успешное выполнение задач в ходе специальной военной операции (СВО).

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