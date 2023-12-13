Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили украинские броневики и САУ «Гвоздика» на Купянском направлении

Артиллеристы ЗВО поразили САУ «Гвоздика» и технику ВСУ на Купянском направлении

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплению техники украинских войск на Купянском направлении. В результате артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) вывели из строя самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и несколько боевых бронированных машин, передает РИА Новости со ссылкой на российское министерство обороны.

Как рассказали в ведомстве, сначала разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на указанном участке фронта. После этого они передали полученные данные в командный пункт, где было принято решение о ликвидации украинской техники.

Согласно информации агентства, в ходе соответствующей операции ВС РФ применили 152-мм самоходную артиллерийскую гаубицу «Акация». При помощи данного комплекса российские военнослужащие поразили боевые бронированные машины и 122-мм САУ «Гвоздика», уточнили в министерстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что после нанесения удара артиллеристы ЗВО сменили место дислокации для предотвращения ответного удара со стороны ВСУ. Кроме того, бойцам ВС РФ надо было восполнить боекомплект.

«Наш экипаж — отличные друзья. Друг с другом уже здесь познакомились. Уже как семья стали. Когда к нам приходит цель, необходимо очень быстро и своевременно выполнить задачу», — отметил заряжающий «Акации» с позывным «Пингвин».

В министерстве добавили, что «Пингвин» был удостоен медали «За храбрость». Военнослужащий получил государственную награду за успешное выполнение задач в ходе специальной военной операции (СВО).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что руководство страны рассматривает возможность призыва в армию мужчин старше 40 лет.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами