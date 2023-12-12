Израиль начал затапливать тоннели в секторе Газа

Израиль начал затапливать подземные тоннели ХАМАС в секторе Газа морской водой. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В министерстве обороны Израиля отказались отвечать на запросы журналистов о тоннелях, заявляя, что операции, связанные с ними, засекречены.

Отмечается, что сеть тоннелей под Газой очень разветвлена и включает отделы, перекрытые бронебойными дверями, поэтому эффективность использования морской воды для разрушения сети вызывает сомнения. Кроме насосов, в этих целях Израиль использует жидкую взрывчатку и роботов.

До этого первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что Израиль совершит военное преступление, если решится затопить тоннели в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее полковник Ходаренок заявил, что план по затоплению туннелей ХАМАС лишит Газу питьевой воды.