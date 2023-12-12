В Одессе произошел взрыв

В Одессе на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Думская».

Подробности произошедшего не приводятся.

Издание «Страна» также сообщило о взрывах в городе Черноморске Одесской области. В настоящий момент в Николаевской и Одесской областях действует воздушная тревога.

До этого назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Сообщалось также о серии взрывов в Харьковской области.

11 декабря взрывы произошли в Днепре. В этот же день в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины тоже произошли взрывы. До этого сообщалось о нескольких взрывах в Киеве. В городе включались сирены воздушной тревоги. Они также сработали по всей Киевской области.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в Запорожской области.