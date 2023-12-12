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В Верховной раде назвали одну из основных проблем мобилизации для ВСУ

В Верховной раде назвали возраст мобилизованных проблемой для ВСУ

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Депутат Верховной рады Украины, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская заявила, что возраст мобилизованных является проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку мужчины 45-50 лет и старше недостаточно выносливы физически или часто имеют болезни. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, призванные мужчины в возрасте за 45-50 лет не смогут показать физическую результативность, как мужчины 30-35 лет. Она подчеркнула, что командирам тяжело командовать теми, у кого есть зависимости, или которые вообще пришли с болезнями, которые не допускаются к службе.

Бобровая подчеркнула, что комплектация украинской армии проводится по принципу количества, а не качества. Парламентарий также признала существования проблем с вручениям повесток.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время в Сухопутных войсках страны служат более 600 тысяч военнослужащих.

В конце ноября сообщалось, что глава совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил использовать для мобилизации граждан данные реестра избирателей. По его словам, нужно, чтобы это была унифицированная система призыва, позволяющая заполнить реестр призывников.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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