Российский миротворец погиб в Карабахе

Российский миротворец погиб в Нагорном Карабахе из-за съезда с горной дороги БТР-82. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«11 декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое — получили травмы средней и тяжелой степени», — следует из бюллетеня.

Сообщается, что азербайджанская сторона оказала пострадавшим миротворцам всю необходимую медпомощь.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что карабахский вопрос изначально был неразрешимым. Он добавил, что процесс устранения Карабаха стал необратимым после 2016 года. Пашинян подчеркнул, что с приходом к власти его команда увидела разницу между восприятием карабахского вопроса в Армении и реальностью.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха. При этом в НКР приняли решение о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Ранее в Армении объявили о попадании страны под контроль Азербайджана.