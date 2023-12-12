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Российский полковник рассказал, в чем уязвимость украинской ракеты «Точка-У»

Полковник Матвийчук: украинская ракета «Точка-У» уязвима перед российской ПВО

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Минобороны России

Украинская ракета «Точка-У» уязвима перед российской ПВО из-за скорости, на которой она летает, заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, слова которого передает «Лента.ру».

«Сбивать эту ракету будут все, даже переносные зенитные ракетные комплексы. Сама ракета дозвуковая, и она очень уязвима для средств ПВО, самое главное ее засечь в полете в момент ее падения на землю. «Точка-У» — это разработка СССР. Она может начиняться даже ядерными боеприпасами. Это очень мощная ракета», — сказал Матвийчук.

Утром 12 декабря украинские войска попытались нанести удар тактической ракетой «Точка-У» по объектам, которые расположены на территории России. В 5:00 мск эта попытка была пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны. Украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью.

4 декабря стало известно, что Украина начала работу по созданию новой модификации ракеты «Нептун».

Ранее в Минобороны РФ рассказали о состоянии ВСУ на Херсонском направлении.

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