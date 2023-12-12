Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что генерал Вооруженных сил США Антонио Агуто будет действовать на Украине по вьетнамскому сценарию. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Более чем допускаю вариант, что именно Антонио Агуто повторит судьбу другого американского генерала Фредерика Вейанда, который был последним командующим американскими военными операциями во время войны во Вьетнаме, позорно проигранной США», — заявил Рогов.

По его мнению, самым подходящим сценарием для разрешения конфликта является вьетнамский.

Ранее сообщалось, что США отправят на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии, которую можно было бы применить в следующем году, однако согласия между Вашингтоном и Киевом по ее содержанию пока нет.

The New York Times отмечает, что целью этой стратегии будет формирование существенной силы, с которой Российской Федерации «придется считаться и вступить в обстоятельные переговоры в конце 2024 или в 2025 году».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.