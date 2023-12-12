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Госдума одобрила закон о добровольческих отрядах Росгвардии

Госдума приняла закон о добровольцах Росгвардии

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который в дальнейшем позволит Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Документ опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

«Добровольческие формирования [Росгвардии] смогут быть привлечены для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО», — говорится в пояснительной записке.

28 ноября сообщалось, что правительство России поддержало проект о соцгарантиях для добровольцев Росгвардии. Документ предлагает сохранить за ними рабочие места на время службы по контракту, а также предоставить им социально-трудовые гарантии.

12 декабря Госдума приняла закон, разрешающий призывникам служить в погранслужбе ФСБ.

Ранее в Госдуму внесли проект о наказании добровольцев за преступления, совершенные во время службы.

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