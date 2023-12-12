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Британия передаст Украине быстроходные катера и вездеходы

Великобритания передаст Украине 23 быстроходных катера и 20 вездеходов Viking

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Frank Augstein/AP

Руководитель министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Лондон передаст Киеву новую партию военной техники, чтобы расширить возможности украинских ВМС. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Великобритания передаст украинской стороне 23 амфибийных катера и 20 амфибийных бронированных автомобилей Viking, которые обладают функцией быстрого развертывания.

До этого военное ведомство Великобритании сообщило, что страна совместно с Норвегией возглавит вооруженную коалицию для поддержки Украины на море.

Ранее сообщалось, что Лондон для «повышения безопасности» на Черном море намерен поставить Киеву два минных тральщика типа Sandown. В документе отмечается, что Киев закупит тральщики при помощи экспортно-кредитного агентства Великобритании. Кроме того, Британия вместе с Норвегией создадут новую морскую коалицию, в составе которой будут участвовать государства, желающие оказывать Киеву военно-морскую помощь.

До этого глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания будет продолжать предоставлять «наилучшую» военную помощь Украине как по количеству, так и по качеству.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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