Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении поразили две украинских гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика». Об этом сообщает министерство обороны России.

Кроме того, российские военные поразили две гаубицы «Мста-Б».

12 декабря сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка. Киев потерял до 70 военнослужащих, три бронемашины, САУ «Акация» и две гаубицы Д-20.

Также сегодня стало известно, что на Херсонском направлении в зоне проведения спецоперации российские артиллеристы направили огонь по подразделениям 123-й бригады территориальной обороны.

До этого власти Украины сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении российские САУ «Мста-С» уничтожили скопление бронетехники ВСУ.