На Херсонском направлении в зоне проведения спецоперации российские артиллеристы направили огонь по подразделениям 123-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает министерство обороны Украины.

Отмечается, что в результате этого маневра ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские силы поразили две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» украинских войск.

При помощи тактических самолетов, беспилотников, ракетных войск и артиллерии удалось поразить живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.

10 декабря в Минобороны РФ сообщали, что российским войскам в течение недели удалось вывести из строя около 20 единиц различной техники на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины в ночь на 9 декабря выпустили из ствольной артиллерии по левобережью Херсонской области 43 снаряда, еще 53 удара были нанесены днем.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.