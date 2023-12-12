Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ у Новомихайловки на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка. В ведомстве сообщили, что Киев потерял до 70 военнослужащих, три бронемашины, САУ «Акация» и две гаубицы Д-20.

12 декабря стало известно, что ВСУ потеряли до 185 человек в ходе безуспешных атак на Краснолиманском направлении.

Также сегодня сообщалось, что на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации подразделения группировки «Юг» российских войск при содействии боевых самолетов и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее власти Украины сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.