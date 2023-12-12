Госдума приняла закон о службе на границе по призыву

Государственная дума приняла закон, по которому граждане смогут проходить службу по призыву в Пограничной службе Федеральной службе безопасности России, а также Росгвардия получит право на собственные добровольческие формирования по примеру Министерства обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в погранслужбах ФСБ не смогут служить иностранные агенты, лица с иностранным гражданством ил с видом на жительство в другом государстве, лица с судимостью в настоящее время или в прошлом, а также граждане, употребляющие наркотические или психотропные вещества без назначения врача.

Кроме того, лица, находящиеся под административным надзором, не будут ответственны за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу.

Авторам данных поправок выступили глава комитета Государственной по безопасности Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Также для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России, будут привлекаться добровольческие формирования в составе Росгвардии, в том числе, во время мобилизации, в период действия в стране военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за пределами Российской Федерации. В эти формирования возможно будет попасть при заключении соответствующего контракта.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.