Власти Украины сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном ВСУ Херсоне раздаются взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По словам Прокудина, город Херсон снова подвергся ударам. Он призвал местных жителей покинуть улицы и оставаться в укрытиях.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

11 декабря стало известно, что Вооруженные силы РФ поразили два склада вооружения в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в Запорожской области.