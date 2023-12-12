Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) с помощью БПЛА уничтожили боевиков ВСУ в окопах и укрытиях на укрепленных опорных пунктах. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Позиции украинских боевиков были уничтожены в районе Берестового. На видео засняты удары, нанесенные по объектам ВСУ артиллерийскими расчетами «Южной» группировки войск.

12 декабря сообщалось, что экипажи вертолетов Ка-52 Центральной группировки Вооруженных сил РФ на Краснолиманском направлении провели успешную операцию по уничтожению сети опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

Также сегодня стало известно, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» группировки войск «Запад» ликвидировал наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в двух километрах от позиций ВС России.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что российские войска продвинулись у Новопокровки.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл численность Сухопутных войск Украины.