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Российские войска продвинулись в Запорожской области

Глава Запорожской области Балицкий сообщил о продвижении сил РФ у Новопокровки

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РИА Новости

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские войска продвинулись у Новопокровки в регионе.

По его словам, обстановка на этом участке фронта стабильно напряженная, однако российские военнослужащие продолжают не только удерживать, но и поступательно продвигаться вперед.

«Наши подразделения значительнo прoдвинулись вперед северо-восточнее Новопокрoвки», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

В свою очередь Вооруженные силы Украины в Запорожской области несут потери, их командование выводит части группировки «Марун», добавил чиновник. Место группировки заняли мобилизованные украинцы.

Балицкий добавил, что в течение суток украинские войска более 90 раз обстреливали находящиеся у линии боевого соприкосновения населенные пункты Васильевка, Пологи, Токмак.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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