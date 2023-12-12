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Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров

Путин подписал соглашение с Белоруссией о создании центров боеподготовки

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин 12 декабря подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В качестве задач для учебно-боевых центров в соглашении указали совместную боевую подготовку, дежурство воинских контингентов, осуществление других учебно-боевых задач в рамках совместных программ; обмен опытом по вопросам использования образцов вооружения, военной и специальной техники; обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники РФ и Белоруссии, а также унификация боевой подготовки вооруженных сил обеих стран.

Кроме того, военнослужащие и движимое имущество Белоруссии и РФ освобождаются от уплаты налогов, личный состав военного контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны.

Госдума ратифицировала соответствующее соглашение 5 декабря.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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