В Херсоне повреждено административное здание

Административное здание в результате ночных ударов повреждено в подконтрольном Украине городе Херсон. Об этом сообщил глава назначенной Киевом Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин Telegram-канале.

О каком именно объекте идет речь, Прокудин не уточнил.

Также 9 декабря сообщалось, что в Херсоне произошла серия взрывов.

В тот же день в городе был поврежден объект критической инфраструктуры. Накануне в городе были перебои со светом. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.