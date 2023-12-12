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На Украине назвали непригодными устаревшие учебные методички НАТО

Секретарь СНБО Украины Данилов: учебные пособия НАТО пора отправлять в архивы

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Алексей Данилов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что устаревшие учебные методички НАТО по ведению боевых действий пришло время отправлять в архивы, они оказались неэффективными на поле боя. Его слова приводит британская вещательная корпорация «Би-би-си».

По словам Данилова, ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины сейчас очень сложная, а старые «учебные пособия» альянса по ведению войны непригодны.

Секретарь СНБО также отметил, что задержку помощи Украине со стороны США нельзя назвать трагедией, но надеется, что Киев получит хоть какое-то военное финансирование.

В свою очередь издание New York Times сообщило, что обучение солдат ВСУ американскими инструкторами, в частности тем маневрам, которые применялись силами США во время операций в Афганистане и других странах, не принесло результатов.

Позднее стало известно, что США отправят на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии, которую можно было бы применить в следующем году.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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