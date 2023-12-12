Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В СНБО Украины признали, что надежды на контрнаступление не оправдались

Секретарь СНБО Данилов: надежды Киева на контрнаступление не оправдались

close
100%
Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что возлагаемые властями страны надежды на контрнаступление против российских сил, не оправдались. Его слова приводит британская вещательная корпорация «Би-би-си».

По словам Данилова, ситуация на фронте сейчас очень сложная, а старые методички НАТО по ведению войны непригодны.

Секретарь СНБО также назвал ошибкой украинского командования чрезмерный оптимизм. Он добавил, что задержку помощи Украине со стороны США нельзя назвать трагедией, но надеется, что Киев получит хоть какое-то военное финансирование.

В свою очередь издание New York Times сообщило, что обучение солдат ВСУ американскими инструкторами, в частности тем маневрам, которые применялись силами США во время операций в Афганистане и других странах, не принесло результатов.

Позднее стало известно, что США отправят на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии, которую можно было бы применить в следующем году.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами