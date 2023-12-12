В СНБО Украины признали, что надежды на контрнаступление не оправдались

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что возлагаемые властями страны надежды на контрнаступление против российских сил, не оправдались. Его слова приводит британская вещательная корпорация «Би-би-си».

По словам Данилова, ситуация на фронте сейчас очень сложная, а старые методички НАТО по ведению войны непригодны.

Секретарь СНБО также назвал ошибкой украинского командования чрезмерный оптимизм. Он добавил, что задержку помощи Украине со стороны США нельзя назвать трагедией, но надеется, что Киев получит хоть какое-то военное финансирование.

В свою очередь издание New York Times сообщило, что обучение солдат ВСУ американскими инструкторами, в частности тем маневрам, которые применялись силами США во время операций в Афганистане и других странах, не принесло результатов.

Позднее стало известно, что США отправят на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии, которую можно было бы применить в следующем году.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.