Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в интервью РИА Новости, что украинское командование прибегает к тактике «мясных штурмов» без надлежащей огневой поддержки, поэтому Вооруженные силы Украины терпят большие потери при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении.

По его словам, командиры ВСУ в качестве отвлекающих маневров направляют малые маневренные группы во фланги российских войск без должной огневой поддержки.

Эксперт добавил, что на особо важных для ВСУ участках фронта зафиксированы лобовые атаки необученных украинских солдат, эти атаки не имеют перспектив.

Также Марочко рассказал, что ледяной дождь вызвал выход из строя западной бронетехники у ВСУ. По его словам, непогода также ухудшила качество работы западного стрелкового оружия, которое теперь требует более частого обслуживания.

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