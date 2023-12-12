В ЛНР ледяной дождь привел к поломкам западной бронетехники

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ледяной дождь вызвал выход из строя западной бронетехники. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур у вооруженных формирований Украины начали массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная Западом.… На орудиях часто происходят «клины», а досылающие механизмы выходят из строя», — сообщил Марочко.

Непогода также ухудшила качество работы западного стрелкового оружия, которое теперь требует более частого обслуживания.

Ледяной дождь — погодное явление, при котором на высоте от одного до полутора километров над поверхностью температура положительная и снег тает, а затем, когда влага попадает в более низкие и холодные слои атмосферы, образовавшиеся капли воды быстро замерзают.

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