США подтвердили удар хуситов по судну в Красном море

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило удар хуситов по норвежскому судну Strinda в Красном море. Об этом представители ведомства сообщили на официальной странице командования в соцсети X.

По данным CENTCOM, обстрел был произведен 11 декабря. С территории Йемена по проходящему через Баб-эль-Мандебский пролив судну была запущена противокорабельная крылатая ракета. В данный момент экипажу корабля оказывает помощь эсминец ВМС США Mason.

Уточняется, что Strinda — коммерческое судно, которое перевозило нефть и химикаты. После ракетного удара на нем начался пожар. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого сообщалось о нападении хуситов на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Отмечается, что атака проводилась с применением беспилотных летательных аппаратов, американские и израильские корабли пытались ей противостоять.

Ранее стало известно, что США собираются расширить военную группировку в Красном море.