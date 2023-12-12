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Российские войска уничтожили ключевые позиции ВСУ в ДНР

Гагин: силы РФ уничтожили под Донецком ряд ключевых боевых позиций ВСУ

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Российские войска уничтожили сразу на нескольких участках под Донецком несколько ключевых боевых позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

По его словам, это сильные, ключевые позиции на нескольких участках линии боевого соприкосновения под Донецком.

Части украинских солдат пришлось отступить. Несколько десятков украинских военнослужащих были ликвидированы, указал Гагин.

Накануне министерство обороны РФ сообщало, что ВСУ на Донецком направлении потеряли до 200 военнослужащих, также две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

10 декабря сообщалось, что российские войска впервые применили вертолеты Ка-52М. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М выполнили удары авиационными ракетами по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении. Летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений Сухопутных войск.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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