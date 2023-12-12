В США заявили о провале обучения ВСУ на американский манер

Обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими инструкторами, которые пытались научить военных действовать как войска США во время операций в Афганистане и других странах, не принесло результатов. Об этом пишет американское издание New York Times.

«Контрнаступление 2023 года было построено вокруг переделывания украинской армии на американский манер. По мнению критиков, именно такого подхода Соединенные Штаты придерживались во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, но в основном безуспешно», — говорится в статье.

Автор материала отмечает высокие потери ВСУ во время летне-осеннего наступления и эффективность российской обороны. Эксперты считают, что в Германии украинские войска отрабатывали прорыв менее защищенных участков фронта.

Тем не менее в США рассчитывают, что ВСУ сумеют закрепить свои скромные успехи на фронте в 2024 году и собираются более тесно сотрудничать с украинским военным руководством. Так, в Киев направят генерала Антонио Агуто, командующего поддержкой Украины в Германии, чтобы улучшить качество рекомендаций, предлагаемых США. Ожидается, что подобные командировки будут частыми.

До этого в Штатах посоветовали Украине сменить наступательную стратегию на оборонительную.

Ранее отставной генерал ВСУ раскрыл секрет успеха ВС РФ.