Пилот Су-35 рассказал, как истребители ВСУ ведут себя в небе

Командир звена российской авиационной эскадрильи Иван рассказал, что украинские летчики при встрече с российскими истребителями отказываются от выполнения своих задач и стараются улететь обратно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Российский пилот также отметил, что украинские летчики в целом избегают таких встреч.

Иван также упомянул, что американские истребители F-16, которые Украина активно пытается получить, не пугают российских летчиков.

Минобороны опубликовало кадры боевой работы истребителей Су-35С, на одном из которых летает сам Иван. Во время контроля воздушного пространства в зоне спецоперации на Купянском направлении он обнаружил радиолокационное излучение противника.

Иван доложил об этом на командный пункт и получил разрешение на выпуск ракеты «воздух-поверхность». После пуска ракеты радиолокационное излучение от цели исчезло, что подтвердило уничтожение цели, как сообщили в Минобороны.

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