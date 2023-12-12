Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пилот Су-35 рассказал, как истребители ВСУ ведут себя в небе

Пилот Су-35 рассказал, что истребители ВСУ стараются избегать встречи в воздухе

close
100%
РИА Новости

Командир звена российской авиационной эскадрильи Иван рассказал, что украинские летчики при встрече с российскими истребителями отказываются от выполнения своих задач и стараются улететь обратно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Российский пилот также отметил, что украинские летчики в целом избегают таких встреч.

Иван также упомянул, что американские истребители F-16, которые Украина активно пытается получить, не пугают российских летчиков.

Минобороны опубликовало кадры боевой работы истребителей Су-35С, на одном из которых летает сам Иван. Во время контроля воздушного пространства в зоне спецоперации на Купянском направлении он обнаружил радиолокационное излучение противника.

Иван доложил об этом на командный пункт и получил разрешение на выпуск ракеты «воздух-поверхность». После пуска ракеты радиолокационное излучение от цели исчезло, что подтвердило уничтожение цели, как сообщили в Минобороны.

Ранее директор Музея противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов назвал зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), которые способны сбивать запланированные к поставке на Украину американские истребители F-16.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами