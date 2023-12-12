Минобороны: над Белгородской областью была сбита украинская тактическая ракета

Вооруженные силы России пресекли попытку украинской армии совершить ракетный удар по территории РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны Российской Федерации.

Украинские войска попытались нанести удар тактической ракетой «Точка-У» по объектам, которые расположены на территории России. В 5:00 мск эта попытка была пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны. Украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бессоновка Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель.

Некоторое время назад губернатор Белгородской области сообщил об обстреле приграничных районов региона. По его словам, украинские войска за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных муниципалитетов области.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.