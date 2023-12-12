На Купянском направлении российские САУ «Мста-С» уничтожили скопление бронетехники ВСУ

Расчетами российских самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» группировки войск «Запад» на Купянском направлении были уничтожены скопление бронетехники и замаскированные позиции украинских войск. Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает РИА Новости.

Батарея установок «Мста-С», используя уточненные координаты расположения противника, нанесла удар по опорному пункту и боевым машинам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожила их.

В военном ведомстве отметили, что после нанесения ударов российские артиллеристы перешли на запасные огневые позиции. Это позволило восполнить боекомплект и исключить открытие противником ответного огня. Несмотря на сложнейшие условия, подготовленные артиллерийские расчеты тратят на произведение выстрела всего несколько минут после получения координат цели. Для этого российские артиллеристы осуществляют постоянную смену позиций — так называемую «артиллерийскую карусель».

В министерстве обороны подчеркнули, что применяемая круглосуточная «артиллерийская карусель» дезориентирует врага, заставляет его тратить боеприпасы и рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек.

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