Военный эксперт, отставной полковник, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов считает, что срыв трех попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении может обеспечить российским войскам прорыв на этом участке специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Как отметил специалист, ротация военных является плановой и необходимой вещью.

«Когда ротация срывается, военнослужащие остаются на какой-то более длительный период на передовой, что приводит к физическому истощению и нервным срывам», — сказал эксперт.

По его словам, это может проявляться и в том, что бойцы хуже выполняют свою боевую задачу.

Как отметил Кнутов, военные могут находиться на передовой не более двух-трех дней. После этого их необходимо заменять другими, указал он.

«Срыв любой такой ротации приводит к серьезным последствиям на данном участке фронта и способствует тому, что мы можем на этом участке прорваться», — заявил полковник в отставке.

10 декабря командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российская армия продолжает наступательные действия по всему фронту.

По его словам, оперативная ситуация на Восточном направлении остается сложной.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.