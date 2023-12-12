Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Раскрыты последствия срыва трех попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Кнутов: срыв ротаций ВСУ на Южно-Донецком направлении истощит противника

close
100%
Reuters

Военный эксперт, отставной полковник, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов считает, что срыв трех попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении может обеспечить российским войскам прорыв на этом участке специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Как отметил специалист, ротация военных является плановой и необходимой вещью.

«Когда ротация срывается, военнослужащие остаются на какой-то более длительный период на передовой, что приводит к физическому истощению и нервным срывам», — сказал эксперт.

По его словам, это может проявляться и в том, что бойцы хуже выполняют свою боевую задачу.

Как отметил Кнутов, военные могут находиться на передовой не более двух-трех дней. После этого их необходимо заменять другими, указал он.

«Срыв любой такой ротации приводит к серьезным последствиям на данном участке фронта и способствует тому, что мы можем на этом участке прорваться», — заявил полковник в отставке.

10 декабря командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российская армия продолжает наступательные действия по всему фронту.

По его словам, оперативная ситуация на Восточном направлении остается сложной.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами