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В Харьковской области произошли взрывы

«24 канал»: в Харьковской области произошла серия взрывов

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Телеграм-канал «synegubov»

В Харьковской области произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «24 канал».

Подробности происшествия не сообщаются, власти региона пока не комментируют ситуацию.

Непосредственно перед этим в области была объявлена воздушная тревога, однако через полчаса она была отменена.

Дополнительной информации о событии пока нет.

11 декабря в Днепре произошли взрывы. В этот же день в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины тоже произошли взрывы. До этого сообщалось о нескольких взрывах в Киеве. В городе включались сирены воздушной тревоги. Они также сработали по всей Киевской области.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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