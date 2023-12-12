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США и Украина разработают новую стратегию для ВСУ

NYT: США и Украина разрабатывают новую стратегию для ВСУ на 2024 год

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Kevin Lamarque/Reuters

США и Украина проводят консультации по выработке новой стратегии Киева из-за неудач украинской армии на фронте, а также сложностей с выделением нового пакета помощи от Вашингтона. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на официальных лиц.

По ее информации, американские чиновники заявляют, что без изменения стратегии 2024 год «может стать похожим на 1916-й» в Первой мировой войне, когда было много потерь, а линии фронта изменились лишь немного. В статье говорится, что американские и украинские военачальники думают над новой стратегией, к реализации которой они смогут приступить в следующем году.

Как отмечает издание, Соединенные Штаты настаивают на консервативной стратегии. В ее основе лежит сохранение контроля над территориями, рытье окопов, накапливание запасов вооружений и сил в течение года. При этом украинская сторона желает проводить наступательные операции либо на земле, либо при помощи ударов на большие расстояния в надежде привлечь внимание всего мира, сказано в публикации.

До этого в США посоветовали Украине сменить наступательную стратегию на оборонительную.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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