Над Белгородской областью сработала система ПВО

В селе Бессоновка Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель. Информацией поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка», — написал глава региона.

Согласно информации Гладкова, в небе над Белгородским районом сработала дежурная система ПВО. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях ликвидации аппарата на земле.

«Пострадавших и разрушений нет», — привел предварительные данные губернатор.

Некоторое время назад губернатор Белгородской области сообщил об обстреле приграничных районов региона. По его словам, украинские войска за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных муниципалитетов области.

До этого на Белгородскую область с беспилотников были сброшены Вооруженными силами Украины три взрывных устройства.

Ранее ВСУ обстреляли белгородское село.