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Израильская армия обстреливает юг и север сектора Газа

Al Jazeera: Армия обороны Израиля ведет обстрел на юге и севере сектора Газа

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Lisi Niesner/Reuters

Сектор Газа подвергается интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его информация, израильская артиллерия обстреливает город Джабалия, находящийся на севере сектора Газа, а также город Хан-Юнис, который расположен на юге палестинского анклава. Кроме того, в сообщении говорится, военные самолеты ВВС Израиля наносят удары по жилым кварталам Хан-Юниса и его северных пригородов.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил отказом на призывы ряда стран положить конец боевым действиям в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более двухсот человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября, но было прервано Израилем 1 декабря под предлогом невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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