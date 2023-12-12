В Минобороны России сообщили, что артиллерийские подразделения костромских десантников уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости.

Как заявили в министерстве, артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных установок (САУ) 2С31 «Вена» костромских десантников, выполняя боевые задачи по уничтожению замаскированных объектов и позиций противника в зоне специальной военной операции (СВО), ежедневно уничтожают личный состав и технику украинских военных, окопавшихся в лесопосадках вблизи этого города. Экипажи самоходок, осуществив марш на огневые позиции, после проведения прицеливания нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, окопавшихся в опорных пунктах.

«Прицельным огнем из самоходных орудий было уничтожено до взвода пехоты противника», — указали в ведомстве.

Там уточнили, что расчеты беспилотников ивановских десантников занимались разведкой и корректировкой огня, а также вели контроль поражения целей орудиями.

10 декабря командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российская армия продолжает наступательные действия по всему фронту.

По его словам, оперативная ситуация на Восточном направлении остается сложной.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.