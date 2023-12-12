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Вертолеты Ка-52 уничтожили сеть опорников ВСУ

МО: вертолеты Ка-52 Центральной группировки ВС РФ ликвидировали опорники ВСУ

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Экипажи вертолетов Ка-52 Центральной группировки Вооруженных сил РФ на Краснолиманском направлении провели успешную операцию по уничтожению сети опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию от Минобороны РФ.

В ходе специальной военной операции (СВО) экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в составе ударной группы атаковали скопления противника и огневые средства украинских националистов в позиционном районе ВСУ на Краснолиманском направлении.

Во время боевого вылета летчики использовали предельно низкую высоту полета и выпустили 80-мм неуправляемые авиационные ракеты по целям, определенным передовыми авиационными наводчиками группировки, работающими на передовой линии боевых действий. Цели были уничтожены.

10 декабря сообщалось, что российские войска впервые применили вертолеты Ка-52М. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М выполнили удары авиационными ракетами по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении. Летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений Сухопутных войск.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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