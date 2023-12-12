Стало известно об отсутствии предложений по новому прекращению огня в Газе

Израиль и ХАМАС не представили новых предложений по прекращению огня и освобождению израильских заложников в секторе Газа с момента окончания действия предыдущего перемирия 1 декабря. Неназванный чиновник сообщил изданию Haaretz, что ни одна из сторон не обратилась к катарским посредникам для рассмотрения возможности нового соглашения.

Однако другой источник заявил, что посредническая инициатива Катара все еще активна, и стороны могут достичь нового соглашения.

Согласно Sky News Arabic, со ссылкой на израильские источники, власти Израиля выразили готовность содействовать соглашению с ХАМАС по освобождению заложников.

Израильский телеканал Channel 12 цитирует высокопоставленного израильского чиновника, который осторожно предположил, что начало переговоров относительно новой сделки по освобождению заложников все же близко. Он указал, что созданы условия для начала работы над новыми соглашениями.

По сообщению телеканала, такая сделка может быть «гуманитарной» и включать женщин, больных, раненых и пожилых.

Главе Моссада Дэвиду Барнеа и ответственному лицу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ницану Алону «приказано услышать, что предлагают посредники», но не выдвигать собственные предложения, сообщил источник.

По данным ЦАХАЛ, ХАМАС все еще держит 138 заложников.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.