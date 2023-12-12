«Хезболла» обстреляла военные позиции на севере Израиля

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» провели за сутки семь операций против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пограничных районах на юге Ливана. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале крыла.

Согласно сообщению, шиитские формирования нанесли удары по противнику с помощью управляемых противотанковых ракет и систем залпового огня. Не менее восьми реактивных снарядов было выпущено по израильским постам в Эс-Саммаке и Рамте на высотах Кфар-Шуба.

Ракетой большого калибра Burkan был поражен израильский командно-наблюдательный пункт в Эр-Рахебе. Как утверждается, в результате прямого попадания у бойцов ЦАХАЛ есть потери, выведена из строя боевая техника и оборудование.

Был открыт огонь по казарме в Биркет-Рише и механизированному патрулю в Штуле. Дом в еврейском поселении Метула подвергся удару. Внутри здания в этот момент находилась группа израильских военнослужащих, в результате среди них есть ликвидированные и раненые.

В ответ израильская артиллерия обстреляла территорию Ливана. Сведения о падении снарядов поступили из 12 населенных пунктов.

Беспилотные летательные аппараты ВВС Израиля ночью осуществили два рейда на базу «Хезболлы» в Эль-Хияме, о последствиях ударов информации не поступало.

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