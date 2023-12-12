Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Хезболла» обстреляла военные позиции на севере Израиля

Бойцы «Хезболлы» обстреляли семь военных позиций на севере Израиля

close
100%
Marwan Naamani/Global Look Press

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» провели за сутки семь операций против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пограничных районах на юге Ливана. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале крыла.

Согласно сообщению, шиитские формирования нанесли удары по противнику с помощью управляемых противотанковых ракет и систем залпового огня. Не менее восьми реактивных снарядов было выпущено по израильским постам в Эс-Саммаке и Рамте на высотах Кфар-Шуба.

Ракетой большого калибра Burkan был поражен израильский командно-наблюдательный пункт в Эр-Рахебе. Как утверждается, в результате прямого попадания у бойцов ЦАХАЛ есть потери, выведена из строя боевая техника и оборудование.

Был открыт огонь по казарме в Биркет-Рише и механизированному патрулю в Штуле. Дом в еврейском поселении Метула подвергся удару. Внутри здания в этот момент находилась группа израильских военнослужащих, в результате среди них есть ликвидированные и раненые.

В ответ израильская артиллерия обстреляла территорию Ливана. Сведения о падении снарядов поступили из 12 населенных пунктов.

Беспилотные летательные аппараты ВВС Израиля ночью осуществили два рейда на базу «Хезболлы» в Эль-Хияме, о последствиях ударов информации не поступало.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами