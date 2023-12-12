Бойцы ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» группировки войск «Запад» ликвидировал наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в двух километрах от позиций ВС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

«Выявили и уничтожили командно-наблюдательный пункт и замаскированные позиции ВСУ», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, отыскать пункт удалось с помощью беспилотников, он находился приблизительно в двух километрах от позиций российской армии.

«Удары наша артиллерия наносит строго по команде. И исключительно по местам скопления живой силы и техники ВСУ» — отметили в пресс-службе.

Накануне Минобороны России сообщило, что расчеты FPV-дронов российской армии смогли уничтожить выявленные позиции Вооруженных сил Украины, нанесено поражение минометному расчету ВСУ.

Ранее пушки «Гиацинт-Б» ВС России поразили скрытые позиции ВСУ на Купянском направлении.