Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Хезболла» не стремится к росту конфликта с Израилем

Глава исполкома «Хезболлы» не планирует расширять масштабы конфликта с Израилем

close
100%
Omar Sanadiki/Reuters

Шиитская политическая партия «Хезболла» не планирует расширять масштабы военных действий с Израилем на юге Ливана. Об этом заявил глава исполнительного комитета партии Хашем Сафиеддин, чьи слова передает ливанская газета Naharnet.

«Мы не стремимся к большему конфликту с Израилем», — утверждал он в ходе встречи с партийными активистами в Бейруте.

По мнению главы исполкома, все войны на Ближнем Востоке развязывал Израиль и неверно возлагать на «Хезболлу» ответственность за эскалацию текущего конфликта в регионе.

«Наша твердая позиция предотвращает агрессию, так как любым проявлением слабости сразу воспользуется Израиль», — заявил Сафиеддин, добавив, что организация готова противостоять угрозам.

Поступивший от активистов вопрос о возможности развязывания широкомасштабной войны он переадресовал США и Израилю, так как именно эти страны принимают подобные решения на территории Ближнего Востока.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что возможная эскалация со стороны «Хезболлы» на ливано-израильской границе может спровоцировать уничтожение Ливана.

Ранее в армии Израиля сообщили о перехвате «подозрительной цели» из Ливана.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами