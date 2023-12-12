«Хезболла» не стремится к росту конфликта с Израилем

Шиитская политическая партия «Хезболла» не планирует расширять масштабы военных действий с Израилем на юге Ливана. Об этом заявил глава исполнительного комитета партии Хашем Сафиеддин, чьи слова передает ливанская газета Naharnet.

«Мы не стремимся к большему конфликту с Израилем», — утверждал он в ходе встречи с партийными активистами в Бейруте.

По мнению главы исполкома, все войны на Ближнем Востоке развязывал Израиль и неверно возлагать на «Хезболлу» ответственность за эскалацию текущего конфликта в регионе.

«Наша твердая позиция предотвращает агрессию, так как любым проявлением слабости сразу воспользуется Израиль», — заявил Сафиеддин, добавив, что организация готова противостоять угрозам.

Поступивший от активистов вопрос о возможности развязывания широкомасштабной войны он переадресовал США и Израилю, так как именно эти страны принимают подобные решения на территории Ближнего Востока.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что возможная эскалация со стороны «Хезболлы» на ливано-израильской границе может спровоцировать уничтожение Ливана.

Ранее в армии Израиля сообщили о перехвате «подозрительной цели» из Ливана.