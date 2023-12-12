Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что все оружие, которое глава Украины выпросит во время визита в США, будет перемолото Вооруженными силами РФ. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает РИА Новости.

«Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, все оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено», — сказал зампостпреда.

Он отметил, что ведущие западные военные эксперты уже признают это.

Дипломат также указал, что поставки Киеву вооружения не повлияют на выполнение целей специальной военной операции (СВО), начатой для спасения жизней жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

10 декабря президент России Владимир Путин заявил во время общения с Героями РФ в Кремле, что у Украины нет ни собственной промышленности, ни денег, ни идеологии, поэтому нет будущего.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что цели специальной военной операции на Украине, обозначенные Путиным, не изменились и должны быть достигнуты.

Ранее Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине.