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США не подтвердили размещение войска на границе Ливана и Израиля

Белый дом не подтвердил размещение войск США на границе Ливана и Израиля

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Hussein Malla/AP

Соединенные Штаты не намерены размещать свои войска на ливано-израильской границе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя американского Совета национальной безопасности (СНБ), пожелавшего остаться анонимным.

«США не готовятся разворачивать войска на границе Ливана и Израиля», — заявил чиновник.

По его словам, появившаяся в некоторых СМИ информация о планах США разместить свой военный контингент на границе двух государств, не соответствует действительности.

Других подробностей собеседник агентства не назвал.

Накануне саудовский телеканал Al Hadath сообщил, что американские войска будут развернуты на израильской стороне границы Израиля с Ливаном. По словам источников, еврейское государство хочет, чтобы американская армия контролировала ситуацию на их границе, а Франция — на ливанской. Другим требованием Израиля является передача всего оружия на юге Ливана ливанской армии.

Раннее американцам посоветовали покинуть Ливан.

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