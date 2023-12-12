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Армия Израиля штурмует ряд городов на Западном берегу реки Иордан

ЦАХАЛ штурмуетряд городов и деревень на Западном берегу реки Иордан

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Ohad Zwigenberg/AP

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пытается взять штурмом несколько населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Согласно информации телеканала, израильская армия штурмует деревню Тафух, находящуюся неподалеку от города Хеврон. А в самом Хевроне военные обыскивают дома, конфискуют транспортные средства и разворачивают контрольно-пропускные пункты на территории населенного пункта.

В материале также указывается, что израильские бойцы проводят наступательные действия в районе Сатх-Мархаба города Аль-Бира и в деревне Дейр-эль-Хатаб к востоку от города Наблуса на Западном берегу Иордана.

Накануне ЦАХАЛ, применяя боевые патроны и слезоточивый газ, провела штурм расположенного на Западном берегу реки Иордан города Эль-Бира.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нового командира батальона ХАМАС.

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