Медведев заявил, что участники СВО будут нести новые знания молодым людям

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что молодые люди, знающие о войне только по книгам и кино, теперь смогут получать знания о справедливости от участников специальной военной операции. Его словам на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня конституции передает ТАСС.

Медведев отметил, что почти все присутствующие на встрече подростки получают знания о Великой Отечественной войне только по фильмам, книгам и по информации из интернета.

«А живого общения нет. Это совсем другое. У нас сейчас другая проблема и другая беда. Это наш конфликт [на Украине]. Большое количество наших ребят сражается за нашу страну, защищает ее. И вот они теперь и будут нести новые знания о справедливости», — сказал зампред Совбеза РФ.

До этого Медведев заявил, что активнее всего на службу по контракту отправляются жители Севастополя и Чеченской республики.

Зампред Совбеза РФ также анонсировал рост численности Вооруженных сил РФ для эффективной защиты независимости, безопасности и суверенитета родины.

В октябре Медведев сообщил, что за текущий год в ВС РФ были приняты 357 тысяч человек. В это число входят «и те, кто пребывает в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пришел служить как доброволец». На прошлой неделе в Минобороны исключили проведение мобилизации в стране, однако в сентябре в Госдуме говорили о том, что РФ необходимо порядка 500 тысяч контрактников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев обратился к депутатам из-за проблем россиян.