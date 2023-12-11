Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что участники СВО будут нести новые знания молодым людям

Медведев: участники спецоперации будут нести новые знания о справедливости

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что молодые люди, знающие о войне только по книгам и кино, теперь смогут получать знания о справедливости от участников специальной военной операции. Его словам на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня конституции передает ТАСС.

Медведев отметил, что почти все присутствующие на встрече подростки получают знания о Великой Отечественной войне только по фильмам, книгам и по информации из интернета.

«А живого общения нет. Это совсем другое. У нас сейчас другая проблема и другая беда. Это наш конфликт [на Украине]. Большое количество наших ребят сражается за нашу страну, защищает ее. И вот они теперь и будут нести новые знания о справедливости», — сказал зампред Совбеза РФ.

До этого Медведев заявил, что активнее всего на службу по контракту отправляются жители Севастополя и Чеченской республики.

Зампред Совбеза РФ также анонсировал рост численности Вооруженных сил РФ для эффективной защиты независимости, безопасности и суверенитета родины.

В октябре Медведев сообщил, что за текущий год в ВС РФ были приняты 357 тысяч человек. В это число входят «и те, кто пребывает в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пришел служить как доброволец». На прошлой неделе в Минобороны исключили проведение мобилизации в стране, однако в сентябре в Госдуме говорили о том, что РФ необходимо порядка 500 тысяч контрактников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев обратился к депутатам из-за проблем россиян.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами