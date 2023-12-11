В Германии оценили российские «Калибры» и «Искандеры»

Российская армия успешно использует крылатые ракеты «Калибр» и оперативно-тактические комплексы «Искандер». Об этом журналист Кристоф Ваннер рассказал в репортаже немецкому телеканалу Welt.

По словам журналиста, русские оказывают колоссальное давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ), и в дальнейшем оно будет только расти.

«Под Харьковом и в самом городе были удары. Вероятно, прилетело множество дронов, <…> затем были использованы крылатые ракеты «Калибр» и ракетный комплекс «Искандер», — отметил Ваннер.

Он добавил, что, помимо украинских позиций, удары приходятся на объекты критической инфраструктуры Украины.

До этого Military Watch Magazine писал, что Вооруженные силы Украины несут большие потери из-за ракетных ударов российской армии.

Под «двойным ударом» автор статьи имеет в виду одновременный запуск нескольких ракет по заданной цели.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.