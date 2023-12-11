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Военный эксперт оценил слова Сырского о наступлении ВС РФ по всему фронту

Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ продвигаются на перспективных направлениях

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Министерство обороны Украины

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о непрекращающемся наступлении российских военных по всей линии боевого соприкосновения. По словам эксперта, такими высказываниями Киев намекает Вашингтону и Брюсселю на необходимость очередных поставок вооружений.

«Сырский преувеличивает, говоря о том, что наступление российских войск осуществляется по всей линии фронта. <...> В реальности же на некоторых участках, как, например, на Купянском, ситуация остается стабильной, серьезных изменений пока не наблюдается», — отметил Онуфриенко.

При этом, по его словам, Вооруженные силы России действительно продвигаются на перспективных направлениях, в том числе под Авдеевкой, в районе Клещеевки, западнее Артемовска, а также близ Торского выступа.

Как отмечал Сырский, оперативная ситуация на Восточном направлении остается сложной. Российские войска, по его словам, не прекращают наступательных действий по всей линии фронта. Генерал сообщил о совместном принятии «необходимых решений» и мер по обеспечению устойчивости обороны ВСУ и «рациональному использованию» боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российские военные подняли флаг РФ над городом Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР).

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