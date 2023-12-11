В США заявили о проблемах в снабжении ВСУ из-за забастовки польских водителей

Из-за забастовки польских дальнобойщиков, мешающих движению грузов через границу с Украиной, страдает снабжение ВСУ. Об этом пишет Associated Press.

«Украинские благотворительные организации и компании, снабжающие военных [ВСУ] предупреждают, что проблемы растут, поскольку польские водители грузовиков не проявляют никаких признаков прекращения пограничной блокады, которая длится уже месяц», — говорится в публикации.

Агентство уточняет, что в очереди застряли, например, компоненты для создания беспилотников и около 200 пикапов, которые могут быть использованы для перевозки боеприпасов. Колонны стоящих фур растянулись на 30 километров, ожидание длится до трех недель в морозную погоду.

При этом польские водители опровергают задержку военных грузов.

«Помощь для военных проходит без какого-либо ожидания», — сказал Вальдемар Ящур, организатор акции протеста.

Украинские водители с этим не согласны, заявляя, что при предъявлении документов о принадлежности груза военным «это не оказывает существенного влияния на протестующих».

Забастовка польских дальнобойщиков с перекрытием движения транспорта на границе с Украиной началась 6 ноября.

Позже к ней присоединились перевозчики Словакии.

10 декабря сообщалось, что на границе Польши и Украины образовалась многотысячная очередь из машин.

Ранее на Украине рассказали, как протесты польских дальнобойщиков повлияли на поставки оружия.