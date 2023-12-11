Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что военные ВС РФ смогли пресечь три попытки ротации Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом он заявил РИА Новости.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении. В ходе активной обороны артиллерийским огнем пресечены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Золотой Нивы и Новодонецкого», — сказал Гордеев.

Отмечается, что артиллерия смогла нанести поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.

Ранее сообщалось, что российские части пресекли атаку 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвали попытку ее ротации в Донецкой народной республике (ДНР). По словам Чехова, при поддержке артиллерии и авиации удалось пресечь атаку и сорвать ротацию подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новодонецкого. Артиллерийскими залпами уничтожили пункты временной дислокации первого батальона этой бригады в районе Урожайного, а также 118-й бригады теробороны в районе Макаровки.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.