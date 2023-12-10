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SpaceX перенесла запуск беспилотного шаттла Космических сил США

SpaceX из-за непогоды отложила запуск беспилотного шаттла Космических сил США

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Chris O'Meara/AP

Американская компания SpaceX сообщила, что она на сутки перенесла запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с многоразовым беспилотным космопланом X-37B Космических сил США, который планировалось осуществить в понедельник, 11 декабря, по московскому времени, передает «Интерфакс».

В организации заявили, что причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия. Теперь запуск планируется произвести со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде 11 декабря в 20:14 по времени Восточного побережья США (во вторник в 04:14 мск).

Конкретные задачи полета этого беспилотного космоплана строго засекречены. При этом в командовании Космических сил Соединенных Шатов сообщили, что целями миссии USSF-52 является проведение «широкого спектра испытаний и экспериментов». Там указали, что «эти испытания включают работу на новых орбитальных режимах, эксперименты с технологиями мониторинга космической обстановки, а также исследование радиационного воздействия на материалы в интересах» американского космического агентства NASA.

До этого сообщалось, что в США заработал новый спутник системы предупреждения о ракетном нападении.

Ранее Пентагон объявил о начале реорганизации ВВС и Космических сил США.

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